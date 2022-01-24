В Минфине сообщили, куда направят €1,2 млрд помощи ЕС

Средства макрофинансовой помощи Европейского Союза будут направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине, сообщает Укринформ.

"Мы благодарны партнерам из Европейского Союза за поддержку Украины, что поможет обеспечить макрофинансовую стабильность. Решение о старте новой программы макрофинансовой помощи ЕС является очередным свидетельством высокого уровня стратегического партнерства с ЕС, а также доверия к нашей стране и эффективному сотрудничеству в последние годы" , - отметил﻿ министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства макрофинансовой помощи ЕС будут направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине.

Кроме того, согласно упомянутому решению Европейской комиссии, в 2022 году ЕС должен предоставить дополнительные грантовые ресурсы на сумму 120 млн евро для поддержки реформ и государственной политики в ключевых сферах.