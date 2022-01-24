"Ковидную" тысячу смогут потратить на лекарства инвалиды I группы

Министерства социальной политики и цифровой трансформации работают над расширением действия программы "єПідтримка" для оплаты лекарств людьми с инвалидностью I группы, сообщает Укринформ.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

"Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения инициативы Президента «єПідтримка» и на другие группы населения. Так, рассматривается возможность разрешить использование этих денег на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста" , - цитирует ОП слова главы правительства.

Шмыгаль также напомнил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках «єПідтримки», на покупку лекарств.

Отмечается, что в настоящее время более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.