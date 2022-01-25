Племянница Софии Ротару - Sonya Kay неожиданно завершила карьеру

Певица Sonya Kay завершила карьеру в 31 год. Она заявила, что делает это с грустью в сердце и слезами на глазах. Артистка не объяснила, почему уходит со сцены, но посоветовала всем бороться за свои мечты, сообщает 24 Канал.

Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич, начала сольную карьеру в 2012 году. За 10 лет она дала сотни концертов, совершила мини тур по Америке, получила немало музыкальных наград и украсила не один модный глянец. Однако внезапно для любителей решила покинуть сцену.

"Как певица Sonya Kay я закончила свою карьеру… Я благодарна семье, команде, любим поклонникам, каждому, кто меня поддерживал и верил в меня! Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах," , – написала Sonya Kay.

Она не призналась, чем будет заниматься теперь и найдется ли место для музыки в ее новой жизни. Однако племянница Софии Ротару посоветовала фанам "не опускать руки, верить в себя" и идти к мечте, как она когда-нибудь к большой сцене.

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