Молнупиравир зарегестрируют на этой неделе – Ляшко
Регистрация препарата прямого действия от COVID-19 молнупиравир в Украине завершится на текущей неделе, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.
"На текущей неделе заканчивается регистрация препарата молнупиравир. Это первый препарат прямого действия против коронавирусной инфекции, который зашел на регистрацию в Украине", - сказал он на брифинге по итогам заседания СНБОУ в понедельник вечером.
Ляшко сообщил, что после завершения регистрации молнупиравир будет закуплен и поставлен в Украину в течение 7-10 дней.
"Ожидается в недельный - 10-дневный срок его поставка в Украину и передача на лечение на амбулаторном этапе", - сказал он.
Ляшко отметил, что молнупиравир предотвращает переход заболевания COVID-19 в тяжелое состояние, которое может потребовать госпитализации и госпитализации в реанимационные отделения.