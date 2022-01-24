Молнупиравир зарегестрируют на этой неделе – Ляшко

Регистрация препарата прямого действия от COVID-19 молнупиравир в Украине завершится на текущей неделе, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"На текущей неделе заканчивается регистрация препарата молнупиравир. Это первый препарат прямого действия против коронавирусной инфекции, который зашел на регистрацию в Украине" , - сказал он на брифинге по итогам заседания СНБОУ в понедельник вечером.

Ляшко сообщил, что после завершения регистрации молнупиравир будет закуплен и поставлен в Украину в течение 7-10 дней.

"Ожидается в недельный - 10-дневный срок его поставка в Украину и передача на лечение на амбулаторном этапе" , - сказал он.

Ляшко отметил, что молнупиравир предотвращает переход заболевания COVID-19 в тяжелое состояние, которое может потребовать госпитализации и госпитализации в реанимационные отделения.