На трассах Турции снегопад заблокировал тысячи граждан

В Турции из-за снегопадов тысячи граждан застряли на заметенных дорогах, спасатели вытаскивают пострадавших из сугробов и расчищают дороги, сообщает Укринформ.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Дюздже, Болу, Сакарии, Аксарае, Шанлиурфе, Эрзинджане и Сивасе в общежитии было размещено 6750 граждан. По всей стране 4603 человека были спасены из мест, где они застряли, и отправлены в безопасные районы. Раздали 1340 горячих блюд, 32095 напитков, 15480 продуктовых пакетов и 20680 бесплатных угощений» , - информировало Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Всего в спасении и расчистке заносов задействованы 72 081 человек, 33 450 транспортных средств, машин и оборудования.

Спасатели призывают граждан соблюдать предупреждения метеорологов и не выезжать, если на это нет необходимости.

Как сообщают СМИ, в течение дня было расчищено и возобновлено движение по трассе Стамбул-Анкара и другие важные автотрассы, соединяющие крупные города. Остаются полностью или частично закрытыми для движения автотранспорта автотрассы Бурса-Караджабей, Гереде-Дюздже, Кайсери-Малатия, Кахраманмараш-Гексун, Акшехир-Испарта, Шаркишла-Пинарбаши, Сивас-Эрзинджан, Кагизман-Агры, Диярбакыр-Сиверек, Диярбакыр-Бингел, Элазиг-Диярбакыр и другие.