Победители Евровидения-2022 Måneskin отменили тур по Европе

Итальянские рокеры Måneskin после победы на Евровидении-2022 собирались в тур по Европе. Они должны были бы выступить и в Украине. Однако музыканты вынуждены отменить концерты из-за новой вспышки COVID-19, сообщает 24 Канал.

Дерзкие и эпатажные участники рок-группы Måneskin покорили не только Европу, а весь мир, поэтому их с нетерпением ждали фанаты во всех уголках мира. Их тур должен был стартовать 6 февраля в Лондоне, а закончиться – 14 марта концертом в Риге. Однако обострение ситуации с коронавирусом перечеркнуло все планы рокеров.

"Нам очень жаль, но мы должны сообщить вам, что мі должны отложить весь тур 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с COVID-19," , – заявили Måneskin в Instagram.

Победители Евровидения-2021 заверили, что были готовы к большому туру по Европе, но в течение последних нескольких дней им стали поступать рекомендации по ограничению количества мест. Вместе с тем их выступления на фестивалях и нескольких открытых площадках в Италии – Риме, Вероне и Линьяно-Саббьядоро – остаются в силе.

"Мы не можем ручаться за все концерты, потому что у каждой страны собственные правила, и мы, конечно, должны их соблюдать, потому что должны делать свои концерты полностью безопасными для всех" , – объяснили Måneskin.

Так, музыканты пообещали, что новые даты тура обнародуют как можно скорее, не позднее 1 марта 2022 года.