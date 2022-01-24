Зеленский обратился к украинцам из-за российской угрозы

Людям не стоит бояться, ведь у власти – все под контролем, причин для паники нет. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении гражданам Украины, сообщает Укринформ.

«Сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а важные выводы для нашего общества и украинских граждан. Они звучат просто – все под контролем, причин для паники нет. Первым вопросом заседания, конечно, была ситуация на востоке Украины» , - сказал Зеленский .

По его словам, власти работают ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования.