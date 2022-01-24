Зеленский обратился к украинцам из-за российской угрозы
Людям не стоит бояться, ведь у власти – все под контролем, причин для паники нет. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении гражданам Украины, сообщает Укринформ.
«Сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а важные выводы для нашего общества и украинских граждан. Они звучат просто – все под контролем, причин для паники нет. Первым вопросом заседания, конечно, была ситуация на востоке Украины», - сказал Зеленский .
По его словам, власти работают ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования.
«Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее, делаем для этого все. Вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами, а главное – нашими военными. Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать «все пропало», – подчеркнул глава государства.