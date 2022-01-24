ВСУ увеличили на 11 тыс человек – Резников

На сегодняшний день ВСУ готовы к выполнению задач – Вооруженные силы Украины увеличены на 11 тысяч человек, сообщает Укринформ.

«Согласно предписанию закона... численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч. Из которых 10 тысяч – это силы терробороны, одна тысяча – силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления» , - рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО министр обороны Алексей Резников.

Резников уточнил, что 10 тысяч, которые будут являться военнослужащими ВСУ, сегодня формируются. При этом уже сформировано Командование сил терробороны. Сформированы четыре региональных управления – Восток, Запад, Юг и Север. Кроме того, сегодня уже сформировано в режиме мирного времени соответствующее количество батальонов, и будет еще 25 бригад.

«На сегодняшний день все приграничные области, в которых разворачиваются силы терробороны, уже сформированы на 70 процентов, что позволяет выполнять поставленные задачи командованию ВСУ» , - сказал министр обороны.

Резников отметил, что продолжается работа с органами местной власти с целью развертывания сил терробороны в режиме особого периода.

«Работаем над подготовкой помещений для размещения, для хранения оружия и техники».