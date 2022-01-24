Тарифы пока повышаться не будут - Шмыгаль

Тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона не будут повышаться, а государству хватает запасов угля и газа, чтобы без проблем преодолеть этот период, сообщает Деловая столица.

"Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с подписанным Меморандумом с органами местного самоуправления. Правительство выполнило все свои обязательства перед местными властями по передаче средств и налогов в бюджет. Соответственно, это позволяет утверждать, что тарифов на тепло и горячую воду местные органы самоуправления также не будут повышать до конца отопительного сезона" , — заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге после заседания СНБО.