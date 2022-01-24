Ляшко предупредил об увеличении прироста COVID-19

В Украине удвоится суточный прирост новых случаев коронавируса по сравнению с волной осени-2021. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.

"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше" , - сказал Ляшко.

Министр добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие. При этом в Украине уже сейчас растет количество случаев коронавируса, отметил глава МОЗ.