Ляшко предупредил об увеличении прироста COVID-19
В Украине удвоится суточный прирост новых случаев коронавируса по сравнению с волной осени-2021. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.
"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше", - сказал Ляшко.
Министр добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие. При этом в Украине уже сейчас растет количество случаев коронавируса, отметил глава МОЗ.
"Сегодня отмечается рост количества случаев коронавируса в Украине в два раза с недели на неделю. В то же время количество госпитализации растет, но растет всего на 5%", - добавил Ляшко.