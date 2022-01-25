Доходы онлайн-продавцов выросли на четверть

С третьего квартала 2019 года по третий квартал 2021-го средний доход украинских онлайн-продавцов вырос на 25%, свидетельствует исследование Payoneer, сообщает UBR.

Среди всех видов заработка на международных рынках онлайн-торговля приносит украинцам самые высокие доходы. По итогам июля-сентября средний показатель достиг $9860, или $3290 в месяц.

Первенство по уровню дохода досталось торговцам из Львова – в среднем $13 390 по итогам трех кварталов прошлого года. Также в первую тройку вошли Киев и Одесса – $12 550 и $10 940 соответственно. Далее идут харьковские продавцы с показателем $8550 и днепровские – $8320.

Украинцы работают на разных онлайн-площадках, в том числе Amazon, eBay, etsy.