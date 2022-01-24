Украинцы получат еще по 500 грн за бустерную вакцинацию

Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат дополнительные деньги в рамках проекта "єПідтримка". Кроме того, пенсионеры смогут оплатить другие услуги.﻿ Об этом заявил президент в новом видеообращении Украины Владимир Зеленский, сообщает Сегодня.

По словам главы государства, все, кто сделает бустерную дозу, получат дополнительные деньги в рамках "єПідтримки" — 500 гривен. Кроме того, с сегодняшнего дня ранее полученную 1000 гривен за две дозы можно потратить на медикаменты, однако не всем, а людям, которым от 60 лет. Также с февраля за эти деньги можно оплатить коммунальные услуги, но только пенсионерам.

Программа "єПідтримка" уже скоро буде доступна гражданам, которым 14-18 лет. Они смогут заплатить за эти деньги за образовательные услуги.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"?

Выплату по президентской программе можно потратить не только на лекарства. Она направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать пострадавшие сферы бизнеса. Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на: