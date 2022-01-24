МИД перечислил страны, которые эвакуируют дипломатов

По данным на 24 января, США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили о намереньях эвакуировать часть персонала посольств или членов семей сотрудников дипучреждений из-за угрозы агрессии РФ, сообщает пресс-служба украинского МИД в Facebook, сообщает Новое время.

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага" , — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах, граничащих с РФ.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это — настоящее проявление солидарности с Украиной" , — подчеркнули в ведомстве.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга отмечал, что активного выезда из страны пока не наблюдается.

"Единственное что можно сказать, что была большая волна дезинформационная того, что сотрудники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим" , — отметил Данилов.

Ранее американское посольство в Киеве объявило, что сократит штат сотрудников дипучреждений, но заверило, диппредставительство продолжит работу.

В МИД Украины назвали решение Госдепа об отъезде членов семей сотрудников посольства преждевременным шагом.

Также Великобритания начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине. Как сообщало ВВС со ссылкой на чиновников, конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Ранее в МИД Германии предложили помощь родственникам сотрудников посольства в Украине и немецких организаций, которые хотят уехать из страны. При этом основной персонал посольства в Киеве должен продолжить работу, заявил представитель немецкого МИД Кристофер Бургер.

Также сообщалось, что министерства иностранных дел Японии, Франции и Австралии рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Евросоюз не собирается эвакуировать из страны своих дипломатов или их семьи.