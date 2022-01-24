Христо Грозев возглавил Bellingcat

Журналист-расследователь Христо Грозев стал новым исполнительным директором и главой правления платформы Bellingcat, сообщает Укринформ.

“Bellingcat – коллектив исследователей открытых источников, известный тем, что регулярно раскрывает международные громкие преступления, – назначил Христо Грозева своим исполнительным директором и главой исполнительного совета. Он сменил Элиота Гиггинса, основателя платформы Bellingcat, который остается в совете директоров в качестве креативного директора" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние годы платформа Bellingcat приобрела всемирную популярность благодаря серии расследований, в частности относительно отравления российского разведчика Сергея Скрипача, отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Коллектив Bellingcat удостоен множества престижных наград в области журналистики, в том числе двух премий "Эмми".

"С момента основания Bellingcat в 2014 году произошло превращение из небольшой группы добровольцев в большую команду инновационных профессионалов, задающих темп развития онлайн-расследований" , - отметил Гиггинс.

В свою очередь Грозев отметил, что присоединился к команде Bellingcat в 2015 году и всегда увлекался видением Эллиота Гиггинса. По его словам, создал новый тип организации и стал первым в области онлайн-расследований.