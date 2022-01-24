У Зеленского хотят запустить все энергоблоки АЭС

НАЭК "Энергоатом" намерено запустить в работу все 15 энергоблоков украинских атомных электростанций в течение ближайших 10 дней в зависимости от температуры, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Планируем в течение ближайших десяти дней, в зависимости от температурных режимов, подключения 15-го блока и взять рекордную нагрузку свыше 13 ГВт, чего, в принципе, никогда не было" , — сказал он.

По словам Шурмы, на сегодняшний день в энергосистеме Украины стабильно работают 14 из имеющихся 15 атомных блоков с общей нагрузкой около 12,4 ГВт.