Белорусским пограничникам разрешили стрелять в польских военных
Глава пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что разрешил пограничникам применять оружие против польских коллег. Фрагмент интервью с ним опубликовал в Telegram белорусский госканал ОНТ, сообщает Новое время.
Лаппо утверждает, что получил информацию о возможных планах польских силовиков «захватить белорусского пограничника»:
"…Я дал команду… незамедлительно применять оружие. Если будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника, будет тут же, без предупреждения применено оружие".
Польша 25 января начнет строительство стены на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса.
Ситуация на границе Беларуси и ЕС обострилась с начала лета 2021 года. Нелегальные мигранты из стран Ближнего востока пытаются попасть в Польшу, Литву и Латвию. К границам Евросоюза их доставлял режим диктатора Александра Лукашенко.