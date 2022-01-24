Белорусским пограничникам разрешили стрелять в польских военных

Глава пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что разрешил пограничникам применять оружие против польских коллег. Фрагмент интервью с ним опубликовал в Telegram белорусский госканал ОНТ, сообщает Новое время.

Лаппо утверждает, что получил информацию о возможных планах польских силовиков «захватить белорусского пограничника»:

"…Я дал команду… незамедлительно применять оружие. Если будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника, будет тут же, без предупреждения применено оружие".

Польша 25 января начнет строительство стены на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Ситуация на границе Беларуси и ЕС обострилась с начала лета 2021 года. Нелегальные мигранты из стран Ближнего востока пытаются попасть в Польшу, Литву и Латвию. К границам Евросоюза их доставлял режим диктатора Александра Лукашенко.