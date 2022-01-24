Ермак назвал "мощным сигналом" предстоящую нормандскую встречу

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал очень мощным сигналом встречу в нормандском формате, которая пройдет 26 января в Париже. Он отметил, что все стороны подтвердили участие в переговорах.﻿ Об этом заявил Ермак в эфире передачи "Свобода слова на ICTV", пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать нормандский формат и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие" , - сказал Ермак.

Он выразил надежду, что на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже Германия и Франция будут занимать активную позицию.