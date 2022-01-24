Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе

Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе. Его направили на доработку из-за несогласования с нормандским форматом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Так, Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, в связи с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласуется с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку" , - заявил во время брифинга глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия

По словам Арахамии, в будущем возможны нормандские встречи или договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов

"То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали" , - добавил Арахамия.

Ранее в Кремле заявляли, что Москва будет воспринимать принятие документа, как выход Украины из минских соглашений.