Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе
Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе. Его направили на доработку из-за несогласования с нормандским форматом, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Так, Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, в связи с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласуется с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку", - заявил во время брифинга глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия
По словам Арахамии, в будущем возможны нормандские встречи или договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов
"То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - добавил Арахамия.
Ранее в Кремле заявляли, что Москва будет воспринимать принятие документа, как выход Украины из минских соглашений.