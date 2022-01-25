В России вряд ли признают "республики" в ОРДЛО – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что депутаты Госдумы РФ не поддержат законопроект о признании российских незаконных образований на оккупированной территории Донбасса – так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Министр назвал такую инициативу "шпилькой" в Минские договоренности.

"Из анализа информации, которую мы сейчас имеем – эта инициатива внесена (на рассмотрение депутатов Госдумы РФ – ред.) как часть такого "расшатывания". Пока намерения принимать это решение, признавать "ДНР" и "ЛНР" в России – мы не видим. Это часть "большой игры" по расшатыванию ситуации" , – заявил Кулеба.

"Абсолютно, это 100%, что если решение будет принято, это будет абсолютно де-юре выход России из Минских соглашений" , – добавил глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что вопросы проекта обращения Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о признании так называемых "республик" в ОРДЛО поднимут на встрече советников в Нормандском формате 26 января.