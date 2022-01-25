Врач назвал неявный признак рака крови
Доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови, сообщает Лента.Ру.
По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов).
"Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний. Например, при ряде заболеваний крови цифра может зашкаливать за 50-70 единиц", — объяснил врач.
Он также назвал нормальные показатели СОЭ. У женщин норма составляет до 15 миллиметров в час, у мужчин — до 10.
"Уровень СОЭ может увеличиваться с возрастом, обычно он несколько выше для граждан старше 60 лет", — добавил специалист.