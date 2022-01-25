Врач назвал неявный признак рака крови

Доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови, сообщает Лента.Ру.

По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов).

"Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний. Например, при ряде заболеваний крови цифра может зашкаливать за 50-70 единиц" , — объяснил врач.

Он также назвал нормальные показатели СОЭ. У женщин норма составляет до 15 миллиметров в час, у мужчин — до 10.