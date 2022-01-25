Прекращение транзита газа. Шмыгаль заявил о существовании плана "Б"
В Кабинете министров уверены, что Украина спокойно пройдет нынешний отопительный сезон, даже в случае серьезных морозов. На случай прекращения транзита газа у правительства есть план «Б», сообщает Новое время.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.
"Мы проходим напряженно, но спокойно этот отопительный сезон. Нам достаточно ресурсов. Нафтогаз со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Объемы уточняются. Мы считаем, что спокойно пройдем и следующий отопительный сезон", - заявил Шмыгаль.
Кроме того, Шмыгаль добавил, что существует альтернативный план по добыче газа. В то же время, Украина ведет переговоры об импортных доставках.
"У нас есть план „Б“. Во-первых, мы в этом году намерены, и не просто намерены, а подтверждены цифры по украинской добыче газа, а также ведем переговоры с партнерами по альтернативным импортным поставкам газа. В разных случаях, мы будем действовать разными способами. Все планы прописаны", – добавил премьер.