Прекращение транзита газа. Шмыгаль заявил о существовании плана "Б"

В Кабинете министров уверены, что Украина спокойно пройдет нынешний отопительный сезон, даже в случае серьезных морозов. На случай прекращения транзита газа у правительства есть план «Б», сообщает Новое время.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

"Мы проходим напряженно, но спокойно этот отопительный сезон. Нам достаточно ресурсов. Нафтогаз со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Объемы уточняются. Мы считаем, что спокойно пройдем и следующий отопительный сезон" , - заявил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что существует альтернативный план по добыче газа. В то же время, Украина ведет переговоры об импортных доставках.