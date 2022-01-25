В Украине хотят ввести посемейное декларирование

В Украине председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев озвучил идею введения посемейного налогового декларирования. По желанию любая семья сможет заполнить декларацию за всех проживающих вместе с ними и воспользоваться налоговыми скидками друг друга, сообщает Обозреватель.

Что такое семейное декларирование?

Это возможность использовать налоговые льготы того члена семьи, который воспользоваться ими не может. К примеру, если пенсионер заплатил страховые взносы, оплатил ипотеку, лечение, он имеет право в конце года подать заявление в налоговую и вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Но большинство пенсионеров не работает и подоходный налог не платят. Поэтому и правом таким воспользоваться не могут. Если новую идею Гетманцева поддержат в парламенте, внук, сын или любой другой работающий член семьи, который живет с таким пенсионером, сможет получить налоговую льготу своего пожилого родственника.

"Семейное декларирование – это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет доход, не платит налог, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство – это не справедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи" , – пояснил Гетманцев.

Когда его можно использовать?

Если идею поддержат, налоговую скидку можно передать от одного члена семьи (который не платит налоги) другому. Но для этого тот, кто не платит налоги, должен:

платить проценты по ипотеки;

делать пожертвования в неприбыльные организации;

платят за образование (дошкольное, школьное, высшее);

платят за страховку;

переоборудовали свое авто, например, для использования в качестве топлива сжиженный газ;

приобрели доступное жилье;

являются переселенцами и платят за аренду недвижимости.

При этом стоит отметить, что вернуть нельзя больше, чем вы заплатили. К примеру, если размер уплаченного за год НДФЛ составляет 10 тыс. грн, то вернуть из бюджета можно до этой суммы. Чтобы рассчитать размер скидки, нужно:

расходы умножить на 18%;

Если эта сумма не выше уплаченного налога, можно ее получить в полном объеме. Если потрачено больше, чем заплатили налогов, можно вернуть уплаченную сумму.

Когда будут действовать новые правила?

Сейчас не известно, будут ли такие правила вообще работать. Дело в том, что сейчас это просто идея. Законопроекта еще нет, а когда он появится, не известно, наберет ли он необходимое количество голосов и когда его рассмотрит Рада.

Также стоит отметить, что львиная доля украинцев вовсе предпочитает не иметь дела с налоговой. Налоги с доходов платят за них работодатели, а любая налоговая декларация вызывает опасение.