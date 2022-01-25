Байден в прямом эфире обматерил журналиста

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал журналиста "тупым су*им сыном". Это произошло, когда он спросил президента об инфляции в США, сообщает Сегодня.

Лидер США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News Питера Дуси "тупым су*им сыном" сразу после того, как он задал главе государства вопрос об инфляции на встрече с экономическими советниками в Белом доме.

После вступительной речи главы государства и сотрудников его администрации журналистов попросили покинуть зал. Однако они стали задавать свои вопросы. Байден отметил, что не любит отвечать на них, поскольку репортеры никогда не освещают суть встречи. Одним из журналистов, которые выкрикивали свои вопросы, был Питер Дуси, который известен своими критическими высказывания в адрес президента США и его политики.

"Считаете ли вы инфляцию политическим бременем накануне промежуточных выборов?" , — спросил Дуси у Байдена.

В свою очередь Джо Байден в ответ на крики корреспондента Fox News отметил, что его слова были "ценным замечанием". Дальше он продолжил свою речь, а впоследствии сказал "ну что за тупой су*ин сын".

Позже Дуси выступил на телеканале, где рассказал, что не слышал слова Байдена. Также он поинтересовался, будет ли "запикивать" Белый дом слова Джо Байдена в своей стенограмме.