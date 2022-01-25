Лидер чемпионата Франции хочет приобрести эксфутболиста сборной Украины
Страсбург заинтересован в услугах защитника "Динамо" Артема Шабанова. Официального предложения в офис Динамо не поступало, но предварительные переговоры уже проведены, сообщает 24 Канал.
Страсбург, идущий на 4-м месте в Лиге 1, хочет подписать универсального игрока. В трансфере заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангер.
Сообщается, что стороны уже провели предварительные переговоры, но предложения по трансферу 29-летнего защитника во фронт-офисы киевской команды еще не поступали.
Что известно о Шабанове
- Шабанов является игроком столичного коллектива с зимы 2018, когда он перешел из донецкого «Олимпика» на правах свободного агента.
- Артем Шабанов в этом сезоне не является основным в Динамо. На счету 29-летнего футболиста всего шесть игр в УПЛ и 1 матч в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро. Контракт с Динамо истекает этим летом.