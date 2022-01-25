Лидер чемпионата Франции хочет приобрести эксфутболиста сборной Украины

Страсбург заинтересован в услугах защитника "Динамо" Артема Шабанова. Официального предложения в офис Динамо не поступало, но предварительные переговоры уже проведены, сообщает 24 Канал.

Страсбург, идущий на 4-м месте в Лиге 1, хочет подписать универсального игрока. В трансфере заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангер.

Сообщается, что стороны уже провели предварительные переговоры, но предложения по трансферу 29-летнего защитника во фронт-офисы киевской команды еще не поступали.

Что известно о Шабанове