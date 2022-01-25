Резников о поставках оружия в Украину: Раньше об этом мечтали
Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружение, о котором раньше приходилось только мечтать, сообщает Деловая столица.
Об этом Резников заявил в эфире телеканала ICTV.
"Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите — это прилетающие из Лондона самолеты, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с помощью", — сказал Резников, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с союзниками по поставке Украине систем ПВО, включая ракеты Patriot.
Глава Минобороны добавил, что переговоры по всем нуждам Украины в вооружениях ведутся. Однако детали Резников вскрыть отказался.
"Но поверьте, в той помощи уже много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше", — добавил министр.