Правительство Канады посоветовало гражданам покинуть Украину

Из-за угрозы военных действий, канадский МИД рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины, если их присутствие не является обязательным, сообщает Укринформ.

“Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие существенным” , — говорится в сообщении.

Отдельно в ведомстве рекомендуют вообще не ездить в Крым и оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку "наша способность оказывать консульскую помощь здесь очень ограничена".

Отметим, что рекомендации МИД не являются обязательными для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.