Правительство Канады посоветовало гражданам покинуть Украину
Из-за угрозы военных действий, канадский МИД рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины, если их присутствие не является обязательным, сообщает Укринформ.
“Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие существенным”, — говорится в сообщении.
Отдельно в ведомстве рекомендуют вообще не ездить в Крым и оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку
"наша способность оказывать консульскую помощь здесь очень ограничена".
Отметим, что рекомендации МИД не являются обязательными для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.