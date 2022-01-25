За сутки почти 70 тысяч украинцев получили COVID-прививку

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 70 тысяч человек. Всего в стране уже проведено 29,9 млн прививок.﻿ Об этом, со ссылкой на данные Минздрава, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

За вчера, 24 января 69 546 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу - 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, а бустерную - 17 084.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 191 379 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 191 377 человек, две дозы - 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу - 13 609 людей, а бустерную - 225 868.

В общем количестве уже проведено 29 921 638 прививок.