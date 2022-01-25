Стало известно, сколько нужно платить за регистрацию автомобилей

В Украине с 1 января 2022 года изменился размер сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, который зависит от стоимости автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что сбор уплачивается предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, а также физическими лицами, которые приобретают право собственности на легковые автомобили при первой государственной регистрации автомобиля в Украине.

Сбор составляет:

3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (в 2022 году - с суммы до 409 365 грн);

4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума (в 2022 году - с суммы свыше 409 365 грн до 719 490 грн);

5% - если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума (в 2022 году - с суммы свыше 719 490 грн).

Напомним, что размер прожиточного минимума с 1 января 2022 года составляет 2481 грн.