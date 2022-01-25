Зеленский проведет день рождения на работе – Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский проведет свой 44-й день рождения на Банковой.

Об этом заявил﻿ его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"В ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела" , – заявил Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского также оставил в своем посте реквизиты для благотворительных пожертвований в детские дома и больницы Краматорска, Львова, Боярки, Полтавы и Кривого Рога.