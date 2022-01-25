"Ковидная тысяча" и другие выплаты: влияет ли это на рейтинги Зеленского

В Украине готовится запуск экономического паспорта украинца, накопительной пенсионной системы, а также начали выплачить "ковидную тысячу". Такие инициативы дают электоральный эффект.﻿ Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Последние инициативы власти однозначно хорошо оцениваются украинцами и могут даже прибавить ей в рейтингах, подтверждает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

К тому же все эти социально-экономические проекты могут немного сгладить потенциальный негатив от роста цен и тарифов на коммунальные услуги.

"Для украинцев важен интегральный экономический эффект от ситуации в стране. Поэтому я бы сказал, что рост цен и "коммуналки" заметно превышает все стимулирующие выплаты от власти. Но эти выплаты могут немного компенсировать негативное влияния от тарифной, ценовой и экономической ситуации в стране" , - предположил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Единственный нюанс в том, что эффект от этих улучшений длится недолго. Все потому, что украинцы слишком быстро привыкают к положительным проектам.