Покупка квартир под сдачу уйдет в прошлое – есть альтернатива

В 2022 году в Украине будут активно развиваться фонды инвестирования в недвижимость (ФИН), как альтернативный инструмент для инвестиций и сохранения состояния граждан, сообщает UBR.

Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер инвестиционно-девелоперской компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, главная особенность новых инструментов состоит в том, что граждане могут вложить собственные сбережения, приобретя соответствующие акции (ценные бумаги), находящиеся в свободном обращении, и получать прибыль в размере от 10% годовых с привязкой к курсу иностранной валюты.

Для сохранения средств и получения прибыли от инвестиций в объект недвижимости у большинства граждан исчезнет необходимость, например, в приобретении квартиры, ее обслуживании и сдаче в аренду, говорит эксперт.

Вместо этого возникнет возможность получить прибыль от инвестиции в фонд, который непосредственно владеет и сдает такую недвижимость.

"Такие фонды существуют во всем мире, и это довольно популярный вид размещения свободных средств" , – подчеркнул Семенцов.

Он отметил, что в Украине обычно фонды инвестирования в недвижимость закрыты для рядовых граждан. В то же время, по данным эксперта, только в конце 2021 года несколько известных и крупных украинских девелоперов объявили о создании таких фондов с возможностью инвестирования в них всех желающим.

Полученные инвестиционные средства девелоперы будут направлять в развитие собственных проектов в разных сегментах недвижимости.

"Вложение физлиц в фонды инвестирования станет дополнительным источником финансирования строительства объектов недвижимости без привлечения банковского кредитования. Это также позволит застройщикам получать целевое финансирование на конкретный объект, а конечным инвесторам получать прибыль от реализации этих проектов" , – подчеркнул Семенцов.

По его мнению, согласно украинскому законодательству и в зависимости от типа фонда, размер минимальной суммы для вхождения в украинский фонд инвестиций через покупку ценных бумаг может составлять от $5 тыс.