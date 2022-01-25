В Германии оценили решение ЕС не эвакуировать своих дипломатов из Украины

Решение Брюсселя не эвакуировать своих сотрудников из Украины в отличие от США и Великобритании свидетельствует о стремлении ЕС вести свою собственную политику, заявили ряд представителей немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), сообщает РИА Новости.

МИД ФРГ предложил членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что дипломаты ЕС не собираются уезжать с Украины.

"ЕС остается на Украине, так как они запомнили, что не могут положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений" , - заявил Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге.

Он добавил, что ситуация с эвакуацией американских дипломатов напоминает действия США в Афганистане.

"В Афганистане так же, как и в Киеве, нет непосредственной внешней угрозы, которая бы была причиной эвакуации. По всей видимости, она вызвана политическими соображениями, не известными общественности" , - поделился немецкий парламентарий.

Как заявила член AfD Ольга Петерсен, позиция ЕС относительно эвакуации персонала говорит о желании Брюсселя решить конфликт мирно, а вывоз европейских дипломатов, наоборот, будет контрпродуктивным шагом. При этом она считает некорректным сравнение ситуации в Киеве с той, что была в Кабуле, так как "США преследуют иные цели на Украине".

По мнению Гуннара Бека, депутата Европарламента от AfD, вывоз дипломатов, а также отсрочка введения санкций по проекту газопровода "Северный поток 2" доказывают, что "влиятельные группы на Западе стремятся усилить напряженность между Россией и Западом по вопросу Украины". ЕС все еще разделен на тех, кто хочет сотрудничать с Россией, и тех, кто "четко хочет еще большего ухудшения отношений" , считает Бек. Однако усиление позиций "Зеленых" в Германии может привести к более жесткому подходу в отношении России, опасается эксперт.

"По моему мнению, до тех пор, пока российское правительство будет придерживаться своего текущего взвешенного подхода, который является скорее реакционным, нежели провокационным, все еще есть шанс избежать эскалации" , - отметил Бек.

Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. Великобритания и Австралия также начали выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране.