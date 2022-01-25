В какой валюте украинцы хранят деньги

Подавляющее большинство украинцев все же сохраняет свои деньги в долларах, сообщает Сегодня.

Об этом говорится в опросе, проведенном социологической компанией Gradus.

В процентном соотношении среди 1000 опрошенных это 41,8%. Однако есть украинцы, которые предпочитают не менее популярное евро и хранят в этой валюте свои деньги. Таких насчитывается 22%.

Есть и среди населения те, кто больше всего доверяет гривне, 6,9%. В другой валюте хранят 5,5%, остальные 23,8% затруднились ответить на вопросы.

Звучит несколько странно, но несмотря на то, что в Киеве больше всего доверяют именно доллару (50,6%), в Центральной Украине эта валюта пользуется наименьшей популярностью (34,7%). В то же время евро в столице несколько недолюбливают, процент тех, кто хранит в этой валюте — 18,4%, в противоположность Западному региону, где эта валюта хранится у 25,9% украинцев.

Гривну хранят:

в Восточном регионе – 4,6%;

в Киеве – 5,9%;

в Южном – 7,1%;

в Центральном – 7,5%;

в Западном – 7,8;

в Северном – 9,3%.

В какой валюте хранить?

Хранить деньги эксперты советуют методом диверсификации, то есть хранение средств не в одной, а сразу в нескольких валютах с разными рисками. Тогда даже если курс одной из валют просядет, вы не потеряете значительную часть своих накоплений. Таковой метод хранения средств является менее опасным.

Эксперты по экономике предлагают следующие варианты структуры финансовой корзины: