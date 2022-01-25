Мораэс забил филигранным ударом пяткой на собрании Шахтера

Донецкий Шахтер 24 января сыграл первый матч на сборах Турции. Подопечные Роберто Де Дзерби отмечали разгромную победу, сообщает 24 Канал.

Первый тайм завершился с неожиданным счетом – 0:1 в пользу австрийского Вольфсбергера. После перерыва мяч четырежды побывал в сетке ворот соперника Шахтера.

Дубль в матче оформил Жуниор Мораэс, наконец вернувшийся к "горнякам". Более шести месяцев футболист пропустил из-за травмы крестообразных связок и лечил в родной Бразилии.

Натурализованный игрок отличился голами с разницей в девять минут. Второе взятие ворот от нападающего стало настоящим украшением товарищеского спарринга. Мораэс пяткой замкнул подачу с углового и забил третий гол дончан в этой игре.

Точку в матче поставил Тэте. В итоге – 4:1. Следующий спарринг Шахтер сыграет против солигорского Шахтера (28 января).