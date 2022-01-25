Посольство Японии не планирует эвакуировать сотрудников из Украины

Посольство Японии сообщило, что эвакуация сотрудников и членов их семей с территории Украины в настоящий момент не планируется, однако японское правительство рекомендует гражданам Японии покинуть страну, сообщает Интерфакс-Украина.

"Посольство Японии в настоящее время не планирует эвакуировать своих сотрудников или членов их семей" , – сказали агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве Японии в Украине.

В то же время, в диппредставительстве указали, что правительство Японии рекомендовало своим гражданам не путешествовать в Украину, а тем, кто уже находятся в Украине, использовать коммерческие рейсы, чтобы покинуть страну, пока они доступны.