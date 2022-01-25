Посольство Японии не планирует эвакуировать сотрудников из Украины
Посольство Японии сообщило, что эвакуация сотрудников и членов их семей с территории Украины в настоящий момент не планируется, однако японское правительство рекомендует гражданам Японии покинуть страну, сообщает Интерфакс-Украина.
"Посольство Японии в настоящее время не планирует эвакуировать своих сотрудников или членов их семей", – сказали агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве Японии в Украине.
В то же время, в диппредставительстве указали, что правительство Японии рекомендовало своим гражданам не путешествовать в Украину, а тем, кто уже находятся в Украине, использовать коммерческие рейсы, чтобы покинуть страну, пока они доступны.
"Правительство Японии выпустило с сегодняшнего дня (в понедельник – ред.) рекомендацию "Не путешествовать" для всей Украины в связи с ростом напряженности в регионах, прилегающих к ее границам, в связи с наращиванием российских войск и другими факторами, и из-за постоянно непредсказуемых ситуаций. Правительство Японии настоятельно рекомендовало японцам, находящимся в Украине, использовать коммерческие рейсы, чтобы покинуть страну, пока они доступны", – рассказали в посольстве.