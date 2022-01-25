Нидерланды предложили добровольную эвакуацию своих дипломатов из Украины

Причин для эвакуации сотрудников посольств Нидерландов из Украины нет, но желающие покинуть страну могут это сделать. Об этом заявил глава МИД страны Вопке Хукстра, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Лента.ру.

Министр предложил добровольную эвакуацию дипломатов вместе с семьями.

"Это огромная дилемма, когда не хочется уходить слишком рано… Но также не хочется уходить и слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ", — отметил Хукстра.

По словам главы МИД, ситуация на украинской границе оценивается каждые несколько часов. Он подчеркнул, что в зависимости от поступающих данных официальная позиция Нидерландов по эвакуации может измениться.