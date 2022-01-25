Кабмин отобрал у Кличко часть полномочий

Кабинет министров Украины определил новый порядок назначения и увольнения глав районных государственных администрации в Киеве. Согласно ему, их кандидатуры будут предлагаться главой правительства, сообщает Сегодня.

Постановлением №43 от 24 января, правительство установило, что глава районной в Киеве и Севастополе государственной администрации назначается на должность и увольняется с должности президентом по представлению Кабмина согласно предложениям премьер-министра Украины.

До этого глава районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначались на должность и увольнялись с должности президентом по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской и Севастопольской городских госадминистраций соответственно.