Ломаченко показал, как держит себя в форме

Василий Ломаченко поддерживает себя в форме не только на боксерском ринге. Украинец взял в руки хоккейную клюшку, сообщает 24 Канал.

33-летний украинский боксер разнообразит свои рабочие будни. Не секрет, что Василий Ломаченко любит вставать на коньки, чтобы сыграть в хоккей.

В этот раз украинец вышел на лед в родном Белгороде-Днестровском. На фото кажется, что боксер скользит как по воде. Ломаченко мило подписал ряд фотографий.

"И здесь был пойман отрезок из детства", – написал Василий.

Ломаченко взял в руки клюшку / Фото из инстаграммы боксера

Василий поиграл в хоккей / Фото с инстаграммы Ломаченко

Ломаченко ждет следующего соперника