Австралия не будет отправлять военных в Украину
Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой, однако Австралия не будет оказывать военную помощь, заявила министр иностранных дел Австралии Марий Пейн, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы сказали, что не будем участвовать — не будем участвовать в отношении военной помощи", - заявила Пейн в интервью ABC Radio.
При этом она подчеркнула готовность Австралии оказать Украине помощь в вопросе обеспечения кибербезопасности и противодействия новым возможным атакам.
"На Украину уже были совершены серьезные кибератаки, которые, как предполагается, исходят из потенциально российских источников. И, чтобы быть предельно ясным, это вызов, с которым они боролись в течение некоторого времени. …Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе уже с Украиной, по вопросам киберустойчивости и кибербезопасности, и если Австралия может помочь в этом отношении, мы это сделаем", - указала министр.
Пейн также указала, что у Австралии и ее союзников на международной арене есть "очень четкий и мощный сигнал" для президента России Владимира Путина.
"Мы призываем Россию предпринять шаги для деэскалации ситуации. …. Мы глубоко обеспокоены наращиванием военной мощи на границе с Украиной… Такое поведение совершенно неприемлемо для авторитарных режимов", — сказала она.
Также министр уточнила, что вопрос расширения санкций находится на рассмотрении. В частности, он обсуждался с министром иностранных дел и министром обороны Великобритании на минувшей неделе.
"Они являются потенциальным инструментом, который Австралия может использовать совместно с единомышленниками, чтобы показать и выразить очень серьезную обеспокоенность по поводу такого агрессивного поведения", - подчеркнула Пейн.
"Мы призываем Россию предпринять шаги по деэскалации ситуации", - отметила министр.