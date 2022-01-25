Австралия не будет отправлять военных в Украину

Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой, однако Австралия не будет оказывать военную помощь, заявила министр иностранных дел Австралии Марий Пейн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сказали, что не будем участвовать — не будем участвовать в отношении военной помощи" , - заявила Пейн в интервью ABC Radio.

При этом она подчеркнула готовность Австралии оказать Украине помощь в вопросе обеспечения кибербезопасности и противодействия новым возможным атакам.

"На Украину уже были совершены серьезные кибератаки, которые, как предполагается, исходят из потенциально российских источников. И, чтобы быть предельно ясным, это вызов, с которым они боролись в течение некоторого времени. …Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в том числе уже с Украиной, по вопросам киберустойчивости и кибербезопасности, и если Австралия может помочь в этом отношении, мы это сделаем" , - указала министр.

Пейн также указала, что у Австралии и ее союзников на международной арене есть "очень четкий и мощный сигнал" для президента России Владимира Путина.

"Мы призываем Россию предпринять шаги для деэскалации ситуации. …. Мы глубоко обеспокоены наращиванием военной мощи на границе с Украиной… Такое поведение совершенно неприемлемо для авторитарных режимов" , — сказала она.

Также министр уточнила, что вопрос расширения санкций находится на рассмотрении. В частности, он обсуждался с министром иностранных дел и министром обороны Великобритании на минувшей неделе.

"Они являются потенциальным инструментом, который Австралия может использовать совместно с единомышленниками, чтобы показать и выразить очень серьезную обеспокоенность по поводу такого агрессивного поведения" , - подчеркнула Пейн.