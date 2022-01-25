Венгрия опасается новой холодной войны в Европе

Венгрия выступает против новой холодной войны в Европе. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, сообщает Российская газета.

"Мы живем в Центральной Европе, мы точно знаем, что холодная война - это плохо" , - сказал он.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в конфликтах между Востоком и Западом Центральная Европа всегда проигрывала.

"Мы не хотим новой холодной войны. Этот период ознаменовался трагическими последствиями для Центральной и Восточной Европы, несколько десятилетий были потрачены впустую" , - сказал венгерский министр.

Он отметил, что Будапешт заинтересован в том, чтобы был максимально налажен культурный и конструктивный диалог между Востоком и Западом.