Венгрия опасается новой холодной войны в Европе
Венгрия выступает против новой холодной войны в Европе. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, сообщает Российская газета.
"Мы живем в Центральной Европе, мы точно знаем, что холодная война - это плохо", - сказал он.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в конфликтах между Востоком и Западом Центральная Европа всегда проигрывала.
"Мы не хотим новой холодной войны. Этот период ознаменовался трагическими последствиями для Центральной и Восточной Европы, несколько десятилетий были потрачены впустую", - сказал венгерский министр.
Он отметил, что Будапешт заинтересован в том, чтобы был максимально налажен культурный и конструктивный диалог между Востоком и Западом.