В Британии составили новую карту возможного вторжения РФ

Британский таблоид The Sun, ссылаясь на аналитиков, написал о том, что российский президент Владимир Путин "почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней, который может включать в себя нападение на трехмиллионное население украинской столицы", сообщает Страна.UA.

Также издание опубликовало новую "карту российского нападения".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что "на границах Украины находится 60 российских боевых групп", а "план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, известен всем", пишет The Sun.