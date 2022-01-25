Причины, из-за которых кожа на локтях становится сухой

Причин сухости локтей довольно много. Так же, как и лицо, кожа на локтях нуждается в уходе. Однако многие забывают об этой зоне не руках, тем самым совершая ошибку, сообщает Rsute.ru.

Есть несколько причин, из-за которых кожа на локтях становится сухой. Перед тем, как начинать лечить хворь, важно выяснить, почему она возникла.

Важно отметить, что сальные железы практически отсутствуют. Поэтому со временем зона на руках становится более грубой. От природы эта зона кожи более плотная, чем в других местах. Этот фактор играет далеко не последнюю роль.

Такая привычка, как прием горячего душа или ванны приводит к сухости. Из-за хлорированной воды в бассейне, например, происходит то же самое.

Зачастую люди используют агрессивные моющие средства. Они вряд ли будут способствовать увлажнению дермы.

К повышенной сухости в этой зоне рук могут привести всевозможные кожные заболевания, среди которых дерматит, псориаз и другие.

Если температура воздуха слишком высокая или, наоборот, низкая, тогда дерма также страдает. Начинается обезвоживание, которое касается не только кожи лица, но и рук, ног.

Такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкогольными напитками, приводят не только к ухудшению здоровья. Из-за этого кожа также обезвоживается. Кроме того, привычка опираться на локти способствует тому, что кожа начинает грубеть и со временем становится сухой, что вызывает дискомфорт.

Еще одной причиной является нехватка витаминов. Для нормального функционирования организму нужны полезные вещества. Особенно это касается кожи. Именно она начинает первой страдать из-за недостатка витаминов. Кроме того, человека может начать ощущать слабость, наблюдается плохой сон, депрессия и прочие расстройства.

Стоит отметить, что сухость этой зоны на руках бывает не только у представительниц прекрасного пола, но и у мужчин. Однако они мало заботятся об этом.