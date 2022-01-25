Резников упрекнул западных журналистов в нагнетании паники
Министр обороны Украины в кулуарах Верховной Рады упрекнул журналистов западных изданий в нагнетании паники из-за возможного вторжения России.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает телеграм-канал "Вести".
По его словам, война в Украине началась в 2014 году, а западные журналисты это "проспали" и теперь переоценивают возможность полномасштабного вторжения РФ.
"Мало СМИ из дружественных нам стран освещали ежедневно то, что у нас происходило. Мы знали это каждый день, что война длится с 2014 года. А почему-то осенью 2021 года [западные СМИ, - ред.] начали говорить, что война может начаться", – заявил Резников.
Предпосылок к тому, что она начнётся в полном масштабе сейчас, по мнению Резникова, нет.
Также он прокомментировал эвакуацию американских дипломатов из Киева.
"Больше 140 дипломатических миссий находится в Украине, они никаких рекомендаций и команд по эвакуации не давали. Что касается Госдепа США – давайте не забывать, что они пережили сложную ситуацию, "Афганский синдром", поэтому наверное изменили свои протоколы. Им нужно для своего народа показать, что они беспокоятся, и тут речь идёт о добровольном порядке для членов их семей", – заявил Резников.