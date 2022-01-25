Резников упрекнул западных журналистов в нагнетании паники

Министр обороны Украины в кулуарах Верховной Рады упрекнул журналистов западных изданий в нагнетании паники из-за возможного вторжения России.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает телеграм-канал "Вести"﻿.

По его словам, война в Украине началась в 2014 году, а западные журналисты это "проспали" и теперь переоценивают возможность полномасштабного вторжения РФ.

"Мало СМИ из дружественных нам стран освещали ежедневно то, что у нас происходило. Мы знали это каждый день, что война длится с 2014 года. А почему-то осенью 2021 года [западные СМИ, - ред.] начали говорить, что война может начаться" , – заявил Резников.

Предпосылок к тому, что она начнётся в полном масштабе сейчас, по мнению Резникова, нет.

Также он прокомментировал эвакуацию американских дипломатов из Киева.