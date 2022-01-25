Сильный снегопад и морозы: прогноз погоды на 26 января

Сильный снегопад и морозы: прогноз погоды на 26 января
Фото: Рixabay

В среду, 26 января, и до конца недели погода﻿ в Украине будет снежной. Осадки периодически будут идти до конца недели, сообщает Новое время.

Узнайте погоду в вашем городе:

    На западе Украины завтра ожидается температура воздуха от -3 до +3 градусов. Будет мокрый снег и налипание мокрого снега.

    На остальной территории синоптики прогнозируют снег и гололедицу на дорогах.

    Холоднее всего завтра будет на востоке страны: ночью -6... -11 градусов, днем -3... -7 градусов. Осадки маловероятны.

    На севере, в центральных областях и в южной части предполагается временами снег, ночью -4... -9 градусов, днем -1... -6 градуса.

    В Киеве﻿ ближайшей ночью ожидается интенсивный снегопад, который днем ослабнет.

    Температура воздуха в столице ночью до -5 градусов, днем – около -2 градусов.

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    Погода, ожидаемая в среду, 26 января. Скриншот: Meteobar

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