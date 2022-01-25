Эксперты назвали скрытые симптомы "Омикрона"

Существует четыре симптома нового штамма коронавируса "Омикрон", которые можно перепутать с обычной простудой. Об этом, со ссылкой на данные Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает The Sun.

Одним из таких симптомов является усталость, однако достаточно сложно определить, действительно ли она связана с коронавирусом, ведь часто люди списывают это на другие факторы. Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Сачин Награни отметил, что усталость может быть ранним признаком COVID-19, хотя она также "может легко быть вызвана другой причиной".

Также среди симптомов нового штамма коронавируса эксперты назвали ломоту и боли в мышцах.

Среди других симптомов называют потерю аппетита (может быть и у пациентов с "Дельтой") и проблемы с ЖКТ (тошнота, диарея, боль в животе).

