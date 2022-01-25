Разумков обратился к Зеленскому в день его рождения

Народный депутат и глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня отмечает день рождения. Экс-глава Рады заявил, что глава государства должен заручиться поддержкой депутатов, ведь Украина – парламентско-президентская республика.

Об этом Разумков заявил журналистам в кулуарах парламента.

По его мнению, "лучший подарок", который может сделать себе Зеленский – это "прийти в Раду, выступить и заручиться поддержкой".