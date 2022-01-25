Разумков обратился к Зеленскому в день его рождения
Народный депутат и глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня отмечает день рождения. Экс-глава Рады заявил, что глава государства должен заручиться поддержкой депутатов, ведь Украина – парламентско-президентская республика.
Об этом Разумков заявил журналистам в кулуарах парламента.
По его мнению, "лучший подарок", который может сделать себе Зеленский – это "прийти в Раду, выступить и заручиться поддержкой".
"Я неоднократно повторял: мы живем в парламентско-президентской республике, как бы не хотелось президенту, в который раз ему напоминаю, надо читать конституцию и очень хорошо нужно помнить, что несмотря на консолидацию власти, которую сегодня он сделал в своих руках, без Верховной Рады в парламентско-президентской республике он не сможет сделать ничего. Поэтому важно отложить свои амбиции, перестать смотреть рейтинги и начать работать на благо страны", – сказал Разумков.