Последний месяц зимы: какая погода ждет украинцев в феврале

Февраль 2022 года в Украине будет почти в пределах климатической нормы, но в некоторых регионах страны ожидается меньшее количество осадков, чем обычно, сообщает УНИАН.

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По данным синоптиков﻿, средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается 0-4° мороза, а на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - до 1° тепла, что близко к норме.

"Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы" ,- сообщили в Укргидрометцентре.

По данным специалистов, на остальной территории страны количество осадков ожидается в пределах нормы.

Обычно, по словам специалистов, средняя месячная температура воздуха в феврале в Украине составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4° тепла.