Последний месяц зимы: какая погода ждет украинцев в феврале
Февраль 2022 года в Украине будет почти в пределах климатической нормы, но в некоторых регионах страны ожидается меньшее количество осадков, чем обычно, сообщает УНИАН.
По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается 0-4° мороза, а на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - до 1° тепла, что близко к норме.
"Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы",- сообщили в Укргидрометцентре.
По данным специалистов, на остальной территории страны количество осадков ожидается в пределах нормы.
Обычно, по словам специалистов, средняя месячная температура воздуха в феврале в Украине составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4° тепла.
"Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-39° мороза, на юге Одесской области, в Крыму 15-23° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20° тепла, в южной части, в Винницкой и Прикарпатье местами 21-24°", - рассказали в Укргидрометцентре.