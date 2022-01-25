Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете

В Одесском горсовете внефракционный нардеп и член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук устроил драку, сообщает Сегодня.

Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила его. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.

Земельная комиссия сегодня рассматривала вопросы, связанные с градостроительством, размещением малых архитектурных форм, городским дизайном и благоустройством города, а также охраной объектов культурного наследия.

Вскоре политик в Instagram видео с объяснением происходившего. По его словам, он с единомышленниками "еле добрались до земельной комиссии и остановили беспредел".

В сторис нардеп также отметил, что во время комиссии должны были "в очередной раз заниматься продажей земли и санаториев".