Послезавтра Ровенская область перейдет в красную зону карантина

Ровенская область с четверга, 27 января, переходит в красную зону карантина. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области" , - написал министр.

Кроме того, согласно данным Минздрава, во Львовской области уже три дня превышено сразу два коронавирусных показателя – коэффициент новых случаев и динамика госпитализации.

Ограничения красной зоны

Красный уровень предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается: