В Чехии назвали условие для отправки своих солдат в Украину

Чешское правительство готово рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину на фоне угрозы нового российского вторжения, сообщает Новое время.

Об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова.

По ее словам, для этого украинские власти должны направить соответствующий запрос.

"Украина — наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советским владычеством. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу… Если Чехию попросят прислать солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине" , — заверила Чернохова.

В то же время, о каком именно количестве военнослужащих может идти речь, глава Минобороны не уточнила.

Кроме того, Чехия готова предоставить Украине для защиты от РФ артиллерийские снаряды.